CHP’de bakanlık bekleyen altı isim milletvekili adayı olmadı

CHP’de mevcut milletvekillerinin büyük bölümü yeniden adaylık için başvururken, bakanlık veya belediye başkanlığına aday olmayı planlayan bazı milletvekilleri başvurmadı.

CHP’li altı yönetici milletvekili adayı olmadı. (CHP)

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da ‘kabinede yer almak isteyenlerin milletvekili adayı olmamasını’ istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Diken’e cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması durumunda Kılıçdaroğlu’yla yürütmede yol yürümek istediği için aday olmadığını söylemişti.

Özkoç dışında CHP’de genel sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Seyit Torun da milletvekili adaylığı için başvurmadı.

Akın için belediye başkanlığı ihtimali

Ahmet Akın’ınsa kabinede yer almaması halinde 2024 yerel seçimlerinde Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilmesi bekleniyor.

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı olması planlanan Akın, ittifak anlaşması uyarınca, o zaman İYİ Parti’de olan İsmail Ok’u belediye başkanlığına aday göstermiş, ancak seçimi AKP adayı Yücel Yılmaz kazanmıştı. Daha sonra Ok da AKP’ye katılmıştı.

CHP’de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de adaylığa başvurmayan isimler arasında.