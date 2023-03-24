Erdoğan Hatay’da: Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik

Deprem bölgesine konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik” dedi.
İskenderun’da deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri için temel atma töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
*(Kalıcı konutlar) Bu şehirlerde yaşayan insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur.
*Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?
*Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız.
*(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak.