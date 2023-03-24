Erdoğan Hatay’da: Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik

Deprem bölgesine konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik” dedi.

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İskenderun’da deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri için temel atma töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Kalıcı konutlar) Bu şehirlerde yaşayan insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur.

*Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?

*Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız.

*(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak.