Portakal’ın duyurduğu ‘Limak’ iddiasına İBB’den yalanlama

Gazeteci Fatih Portakal’ın duyurduğu ‘Limak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gemisini işlettiği limandan ayrılmasını istediğine’ dair iddia yalanlandı.

Diken’e konuşan İBB yetkilisi, gemilerin görevlerini tamamladıkları için döneceklerini söyledi.

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Gazeteci Fatih Portakal, Limak Grubu’nun işletmesindeki limandan İBB yardım gemisinin ayrılmasını istediğine dair bir iddiayı Twitter’dan duyurmuştu.

Portakal’ın mesajı şöyleydi: “Eğer doğru ise kahredici bir haber: İskenderun limanını işleten Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak grubu, İBB’nin gönderdiği yardım gemisinin limandan ayrılmasını istemiş. Olabilir mi böyle bir şey? İddia doğruysa yazıklar olsun. Açıklama bekliyoruz.”

Bu paylaşımın ardından İBB’den yalanlama geldi. Diken’e konuşan İBB yetkilisi, geminin görevini tamamladığı için pazar döneceğini kaydetti.

İBB’nin Twitter hesabındansa şu açıklama yapıldı: “Gemilerimiz Hatay’daki görevlerini başarıyla tamamladı. İskenderun’da depremzedelere barınma ve sağlık hizmeti sunan gemimizde tedavileri tamamlanan vatandaşlarımızı karada yeni bir alana yerleştirdik, sağlık hizmetlerimizi ise devraldığımız sahra hastanesinde sürdüreceğiz.”