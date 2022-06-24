Akşam Postası / 24 Haziran 2022

Erdoğan yangın bölgesinde: Orman yakmanın cezası idam olmalı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhur ittifakı buradaki süreci sonuna kadar takip etti” dedi.

Asgari ücret, yüzde 40 zam gelse bile açlık sınırının altında kalacak

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, hazirana ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 6 bin 779 liraya çıktı, yoksulluk sınırıysa 20 bin lirayı geçti.

Türkiye, Omicron varyant dalgasına hazırlıksız

Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Avrupa’da 31 ülkede Covid-19 vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla arttığını belirterek, “Türkiye, BA.4 ve BA.5 Omicron varyant dalgasına, maskesiz ve testsiz yol alıyor” dedi.

Gökçek’in cipi satılamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek’in görevden alındıktan 50 ay sonra teslim ettiği lüks cipi ihaleye çıkardı ama talep az olduğu için ihaleyi iptal etti.

Kriptoda kabus, kredi platformlarına da yayılıyor

Kripto paralar, 2022’deki kabustan uyanamıyor. Aralık 2020’den bu yana ilk kez 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin şu an 20 bin dolar seviyesinde. Bitcoin bu sene yüzde 57, ay başından bu yanaysa yüzde 37 değer kaybetti.

4G’ye sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G için de ‘babayiğit’ arıyor

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, raporlara göre Türkiye’nin geç kaldığı 5G teknolojisiyle ilgili olarak “Milli 5G teknolojisini 2025’te gerçekleştirebiliriz” dedi.

Suudi bakandan Türk mallarına boykotun kalktığına dair ‘söz’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyareti sonrası Riyad’ın Türk mallarına boykotu kalkabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Selman görüşmesinden somut bir anlaşma çıkmasa da Suudi Arabistanlı bakandan boykotun kalktığına dair ‘söz’ gelmiş.

Rapor: Hayvanların ‘serbest gezdiği’ çiftlikler salgınları artırabilir

Yeni yayımlanan bir bilimsel rapor endüstriyel et üretiminin salgın hastalıklar açısından daha az riskli olabileceğini söylüyor.

20 haftalık fetüs devletten ‘davacı’ oldu

Güney Kore’de, aralarında 20 haftalık bir fetüsün de bulunduğu bir grup, karbon salımını azaltmak için yeterli çaba sarfetmeyerek gelecek kuşakların haklarını gasp ettiği gerekçesiyle devlete dava açtı.