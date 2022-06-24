Teoman, Kalben, parklarda konserler ve daha kimler kimler: Caz Festivali başlıyor

29’uncu İstanbul Caz Festivali bu hafta sonu şehrin altı ilçesinde ücretsiz park konserleriyle başlıyor. 7 Temmuz’a kadar sürecek etkinliğin programı cazın spontane heyecanını ve gençliğin enerjisini taşıyor.

Köklü festival mekanlarının yanı sıra, şehrin dört bir yanına yayılmış parklarda ve şehrin sokaklarında gerçekleşecek festivalde 40’a yakın konser var. Festival; İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri, güncel müzik toplulukları ve popüler isimlerin yeni projeleriyle buluşturacak.

Botticelli Baby bu cumartesi Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda, pazar Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde

Festivalin ilk ‘Parklarda Caz’ konseri yarın Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda 18:00’de başlayacak. İKSV’nin güncel müzik yapan genç gruplara fırsat tanıdığı Genç Caz+ finalistlerinden, Elif Çohaz Quintet, Chai Beans ve Jelly Beans’in ardından punkvari, coşkulu, şaşırtıcı müzikleriyle Botticelli Baby sahnede olacak.

26 Haziran Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 17:45’te başlayacak Parklarda Caz konserinde Botticelli Baby’nin performansından önce, Baturay Yarkın Trio & Nağme Yarkın ile Genç Caz+ finalistleriden Chai Moto ve Always Knows sahneye çıkacak.

Parklarda Caz konserleri, Karaköy Sahil Park, Şişli Habitat Parkı, Göztepe Özgürlük Parkı ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro Sanatçılar Parkı’nda ilerleyen tarihlerde devam edecek.

Ağır toplar geliyor

Festivalin konuklar arasında, kariyeri boyunca üç farklı nesli caz ve rock gitarcılığıyla tanıştıran John McLaughlin; 80’den fazla kayıtta yer almış, caz ve klasik müziği buluşturmuş Enrico Pieranunzi ve beş Grammy ödüllü caz vokali Dianne Reeves var.

Dianne Reeves (solda) Melody Gardot (üstte),John McLaughlin (altta)

Festivalde ayrıca, blues, caz ve R&B tınılarını işleyen Melody Gardot; bu yılın başında Eski Dünyanın Yangını adlı albüm ve romanını aynı anda yayımlayan Kalben ve konukları; bu yıl ilk kez gerçekleştireceği Koyu Antoloji projesiyle Teoman, klarnette yarattığı özgün melodiler ile tanınan virtüöz Yom, bilinen şarkıları cazla yorumlayan Deniz Tekin, türler arasında geçiş yapabilen genç caz davulcusu Mehmet Ali Şimayli ve Portrait and a Dream gibi isimler yer alıyor.

Kalben 30 Haziran’da, Teoman 6 Temmuz’da 21.00’de Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Deniz Tekin, 2 Temmuz’da 18:00’de Süreyya Operası’nda.

İstanbul Caz İstanbul Caz Festivali’nden haberdar olmak için tüm programını inceleyebilir, ‘istanbulcazfestivali’ uzantılı sosyal medya hesaplarını takip edebilir, passo.com.tr ve İKSV ana gişeden bilet alabilirsiniz.