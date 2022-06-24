TikTok’un ‘bir numarası’ değişti

Senegalli Khaby Lame (22), video paylaşım platformu TikTok’ta en çok takipçisi olan isim unvanını elde etti. Üstelik tek bir söz etmeden!

Fotoğraf: Press Association

İtalya’da bir fabrikada çalışan Lame, pandemi sırasında işini kaybetti. Mart 2020’de hesabını açtı ve kısa sürede popüler hale geldi. Hiç konuşmadan, belirli konulara parmak basarak, çoğu kez insanların bazı konulara fazla tepki gösterdiğine işaret ettiği paylaşımları sayesinde kısa sürede TikTok’un yıldızı oldu.

Renkli, kılıktan kılığa girdiği, genellikle güldüren videolar paylaşan Lame, dün 142.3 milyon takipçisi olan ABD’li Charli D’Amelio’yu 142.8 milyon takipçiyle solladı. Bugünse takipçi sayısı 143 milyonu aştı.

Fotoğraf: TikTok

D’Amelio, Kasım 2020’de 100 milyon takipçi sayısını aşan ilk isim olmuştu.

TikTok hesabı sayesinde dünyada cep telefonu sahibi çoğu kişinin tanıdığı Lame, hayranı olduğu Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin elini sıkma fırsatı bulunca da takipçileriyle paylaştı.

TikTok’ta en hızlı büyüyen isimlerden Lame’nin ülkesi Senegal’de insanlar onunla gurur duyuyor. Sosyal medya uzmanı Steve Osagie, onun tek bir kelime etmeden herkesi güldüren bir dil kullandığını, konuşmamasının dil engelini ortadan kaldırdığını düşünüyor. Ve ekliyor: ”Tartışma yaratmıyor. Pandemi sırasında herkes eve kapanmışken olumsuz haberlerden uzaklaşmak isteyen insanlara hitap etti’.’

Milyonların takipçisi olduğu Lame sadece 73 kişiyi takip ediyor. Profilinde, ”Gülmek istiyorsanız doğru yerdesiniz” yazıyor.