Asgari ücret, yüzde 40 zam gelse bile açlık sınırının altında kalacak

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, hazirana ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 6 bin 779 liraya çıktı, yoksulluk sınırıysa 20 bin lirayı geçti.

Son dönemde bazı AKP’lilerce dile getirilen yüzde 40 zam asgari ücreti 5 bin 950 liraya çıkarsa bile açlık sınırının altında bırakacak.

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Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Bu zamdan kısa süre sonra yüksek enflasyon nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksizdi. Son olarak AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücretin yüzde 40 artırılabileceğini söylemişti.

Araştırmaya göre haziranda açlık sınırı bir önceki aya göre 314 lira arttı. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için gereken harcama 420 lira artarak 13 bin 361 lira oldu. Yoksulluk sınırı 736 lira daha artarak 20 bin 140 liraya çıktı.

Geçen yıla göre haziranda açlık sınırı 3 bin 311 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için gereken harcamaysa 4 bin 877 lira arttı.