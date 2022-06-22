AKP’li Kurtulmuş: Emekli maaşları yüzde 40 artabilir

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, memur, işçi emeklilerinin maaşlarında yüzde 40 artış olabileceğini söyledi.

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Habertürk TV’de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtlayan Kurtulmuş özetle şunları dedi:

* Vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek.

* Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz ‘Adil oldu’ diyecek bir sonucu inşallah Temmuz’u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.

* EYT’de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem, ama dediğim gibi bu konu hükümetin masasındadır.