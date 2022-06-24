Erdoğan yangın bölgesinde: Orman yakmanın cezası idam olmalı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhur ittifakı buradaki süreci sonuna kadar takip etti” dedi.

Görsel: Twitter

İlçedeki yangın üçüncü gününe girerken kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi.

* Herhangi bir can kaybı veya kayıp vatandaşımız yoktur. 47 hastaya müdahale edildi, 19’u hastaneye nakledildikten sonra taburcu edildi.

* Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınları kontrol altına alındı.

* Bakan Vahit (Kirişci) bey burayı hiç yalnız bırakmadı bu süreci sonuna kadar devam ettirecek.

* Cumhur ittifakı buradaki süreci sonuna kadar takip etti.

* Orman yakmanın cezası idam olmalı. Adam, affedersin, içmiş ve geliyor ‘Bilmem neye kızdım, onun için de burayı yaktım.’ Ya ne demek bu ya…