Erdoğan yangın bölgesinde: Orman yakmanın cezası idam olmalı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhur ittifakı buradaki süreci sonuna kadar takip etti” dedi.
İlçedeki yangın üçüncü gününe girerken kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi.
* Herhangi bir can kaybı veya kayıp vatandaşımız yoktur. 47 hastaya müdahale edildi, 19’u hastaneye nakledildikten sonra taburcu edildi.
* Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınları kontrol altına alındı.
* Bakan Vahit (Kirişci) bey burayı hiç yalnız bırakmadı bu süreci sonuna kadar devam ettirecek.
* Cumhur ittifakı buradaki süreci sonuna kadar takip etti.
* Orman yakmanın cezası idam olmalı. Adam, affedersin, içmiş ve geliyor ‘Bilmem neye kızdım, onun için de burayı yaktım.’ Ya ne demek bu ya…