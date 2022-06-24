Hazine’nin ‘gece önlemleri’: Nebati sadece tepki ölçmüş, beklentiyi büyütmemiş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 9 Haziran’da piyasada merak uyandırıp dolar/TL’de dalgalanma yaratan ‘önlem’ açıklamasının ‘tepkileri ölçmek’ için yayımlandığını öyledi.

Fotoğraf: Youtube

9 Haziran haftası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘iktidarın faizleri indirmeye devam edeceğini’ söylemesi sonrası dolar/TL kuru 17,2’nin üstüne kadar çıkmıştı.

Hazine Bakanlığı da 9 Haziran’da akşam saatlerinde Twitter’da bir duyuru geçerek, o gece ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ çerçevesinde yeni önlemlerin açıklanacağını bildirmişti.

Kur bir anda 17,2’den 16,7’ye kadar inmişti.

Bakanlık önlemleri beklenen saatte açıklamamış, dolar/TL’de dalgalanma devam etmişti. Gecikme nedeniyle vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile geitrmeye başlamıştı.

Gecikmeli de olsa gelen açıklamada yeni ‘önlem’in gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) olduğu ortaya çıkmıştı.

Bakanlığın açıklamasında GES’in getirisi, taban faizi ve vadesi hakkında bir bilgi yer almamıştı. Senetlerin endeksleneceği gelirler de belirtilmemişti. Aynı zamanda vade ve getiri oranıyla ilgili bilgi de yoktu.

Ekonomistler açıklanan yeni üründeki belirsizliği topa tutmuştu.

Yeni önlemin ‘fos çıktığı’ anlaşılınca da aşağı doğru dalgalanmayı bırakan dolar, kaldığı yerden devam etmişti.

GES’le ilgili süreç TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına da yansıdı.

Nebati’yle HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan arasındaki konuşma şöyle:

Nebati: “Fiyat ve finansal istikrarın sağlanması sürecinde iletişim önemlidir ve kullanılacak araçlardan biridir. 9 Haziran’da, bilerek -özellikle benimde ısrarımla arkadaşlar- bu şekilde açıklama yapıp tepkileri ölçüyoruz, bazen ihtiyacımız oluyor; bunları yapıyoruz yoksa bir manipülasyon – zaten öyle bir şey olamaz da – spekülasyon …”

Garo Paylan: “Hangi açıklamaları sayın bakanım?”

Nebati: “9 Haziran’da bizim işte ‘Gece açıklamalar yapacağız’ şeklindeki şeylerimiz. Bu bir manipülasyon ya da spekülasyon amacıyla yapılmış bir şey değil. Beklentileri büyütmedik, gördük yani GES’le ilgili de. İletişim önemli, iletişim aracını kullanıyoruz şu anda görüldüğü üzere yani birbirimizin gözlerine bakarak da konuşuyoruz, pazardakilerle de konuşuyoruz, sizinle konuşuyoruz, hocamla da konuşuyoruz; sorun yok.”