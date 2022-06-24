20 haftalık fetüs devletten ‘davacı’ oldu

Güney Kore’de, aralarında 20 haftalık bir fetüsün de bulunduğu bir grup, karbon salımını azaltmak için yeterli çaba sarfetmeyerek gelecek kuşakların haklarını gasp ettiği gerekçesiyle devlete dava açtı.

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Bu, ülke halkının iklim değişikliği konusunda gerekeni yapamadığını ifade ederek açtığı ilk dava değil. Başta hava kirliliği olmak üzere sağlıklarının tehlikeye atıldığını, yaşam kalitelerinin düşürüldüğünü belirterek daha önce de dava açanlar oldu. Ancak bir fetüsün (hamileliğin üçüncü ayından doğuma kadarki devre içinde anne rahmindeki canlı) davacı olduğu ilk dava.

61 bebek ve 11 yaşın altındaki çocukları ve ebeveynlerini içeren grubun dava dilekçesinde karbon emisyonlarını azaltma konusunda belirlenen hedeflerin ulaşılamaz olduğunu, bunu sağlayamamanın da anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Hükümet, 2030’da sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltma hedefi koymuştu.

Takma adı ‘Ağaçkakan’

‘Ağaçkakan’ takma adı verilen fetüsü karnında taşıyan 20 haftalık hamile Lee Dong-Hyun, ”Her hareket ettiğinde onu taşımaktan gurur duyuyorum. Ama iklim krizi ve facialarla yaşamak zorunda olduğu için çok üzülüyorum” dedi.

Bir başka davacı, 10 yaşındaki Han Je-ah, ”Yetişkinler dünyayı bizim için koruyacaklarını söylüyor ancak bunun bizim geleceğimizi kurtaracak gibi görünmüyor. Karbon emisyonlarını şimdi düşürmek için daha fazla çabalamalılar” ifadelerini kullandı.

Davayı açan nükleer karşıtı avukatlar kolektifi ‘Ayçiçeği’nin başkanı Kim Yound-hee de bir fetüsün ilk kez davacılar arasında yer aldığına dikkat çekerek, ”Fetüs temsili bir davacı olarak seçildi çünkü fetüs gelecek kuşakları sembolize etmek için en uygun ve önemli varlık” dedi.

Mahkemenin geçmişteki bir davada bir fetüsün anayasal haklarını talep edebileceğine dair kararını ve Güney Kore Yüksek Mahkemesi’nin kuşaklar arasında temel haklar açısından fark olmamasının gözetilmesinin gerekliliğine vurgu yaptığını anımsatan Kim, fetüsü savunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti

Hükümetin verilerine göre doğal afetlerin sayısı 1985’te beri artıyor. Önlem alınmazsa daha da artacağına kesin gözüyle bakılıyor.