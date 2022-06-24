Suudi bakandan Türk mallarına boykotun kalktığına dair ‘söz’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyareti sonrası Riyad’ın Türk mallarına boykotu kalkabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Selman görüşmesinden somut bir anlaşma çıkmasa da Suudi Arabistanlı bakandan boykotun kalktığına dair ‘söz’ gelmiş.

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Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinin ardından Ankara’yla Riyad arasındaki diplomatik ilişkiler bozulmuştu. Erdoğan Suudi Arabistan hükümetinin ‘üst düzey’ yetkililerini Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını vermekle suçlamıştı.

Ayrıca Suudi Arabistan mahkemelerini eleştirerek tahrifat endişesiyle Türkiye’de yürütülen davaya ilişkin kanıtları paylaşmayı reddetmişti. Ama Türkiye ekonomisi zora girince işler değişti.

Selman’la kucaklaşmıştı

Mahkeme 7 Nisan’da Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da başkonsoloslukta öldürülmesiyle ilgili 26 sanıklı davada yargılamayı durdurarak dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verildi. Muhalefetse bu adımı Suudi Arabistan’la ilişkilerin düzelmesi ve Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığı gerekçeleriyle eleştirmişti.

Daha sonra Erdoğan, ilişkileri düzeltmeye çalışmak için aylar sonra nisanda Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Selman’la bire bir görüşüp kucaklaşmış, bu görüşme krizdeki Türkiye ekonomisini rahatlatmaya yardımcı olabilecek Suudi yatırımlarının gerçekleşme ihtimalini gündeme getirmişti.

İktidar, ekonomi için olası bir döviz girdisi ve Suudi Arabistan’ın Türk mallarına boykotunun son bulmasını hedefliyor.

İki gün önce veliaht prens, Türkiye ziyaretinde Erdoğan’la görüştü. Görüşme sonrasındaki ortak açıklamada, ‘iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılığın en güçlü şekilde vurgulandığı’ belirtildi. Ancak herhangi bir somut adım açıklanmış değil.

Prensin ziyareti sırasında iş insanları da bir araya geldi. Bu kapsamda 35’i Suudi Arabistan’dan 70 iş insanı toplandı. Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’e konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, heyetler arasında iki toplantı düzenlendiğini ve gıda konusunda anlaşma imzalandığını söyledi.

Türk mallarına ambargo bitecek mi?

Dün de Suudi Ticaret Bakan Macid Abdullah el Kasabi ve Yatırım Bakanı Halit bin Abdulaziz el Falih’in katıldığı toplantılarda halen süren ticari engellerin konuşulduğunu belirten Olpak’ın anlattıklarına göre Ticaret Bakanı el Kasabi, şunları kaydetmiş: “Bugüne kadar sorunlarımız oldu. Ama dostane çözüm bulacağız. Malların gümrükteki durumu, çalışma vizeleri, ticari vizeler ve Türk firmalarının ihalelere katılması konularında bugünden itibaren bütün engeller kalkacak. Talimat verildi. 2030 vizyonumuzda 3,3 trilyon dolar yatırım hedefi var. Türkiye için fırsatlar var. Siyasi irade de var.”

Şimdi gözler herhangi bir resmi bildirim olmamasına karşın Suudi gümrüklerinde ve vize taleplerinin karşılanmasında.