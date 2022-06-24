Kriptoda kabus, kredi platformlarına da yayılıyor

Kripto paralar, 2022’deki kabustan uyanamıyor. Aralık 2020’den bu yana ilk kez 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin şu an 20 bin dolar seviyesinde. Bitcoin bu sene yüzde 57, ay başından bu yanaysa yüzde 37 değer kaybetti.

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Sektörün son zamanlarda karşı karşıya kaldığı çoğu sorun, istikrarlı bir kripto para olduğu iddia edilen TerraUSD’nin mayıstaki çöküşünden sonra başladı. Bir çeşit kripto para bankası gibi faaliyet gösteren ABD merkezli Celcius Network ayın başlarında işlemleri askıya alacağını açıklamıştı. Bu durum kötü gidişatı olumsuz yönde tetikledi.

CoinGecko verilerine göre kripto para birimlerinin kasımda 3 trilyon doları aşan piyasa değeri 957 milyar dolara düştü. Ancak hareketlilik durmuyor.

CoinFlex para çekme işlemlerini durdurdu

Kripto para borsası CoinFLEX, piyasa koşullarındaki aşırılık ve şirketin sözleşmesi bulunan bir karşı tarafla ilgili süregelen belirsizlikten dolayı tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Açıklamada, mümkün olan en kısa sürede para çekme işlemlerinin yeniden açılmasının beklendiği kaydedilirken, bahsedilen karşı tarafın 3 Arrows Capital (3AC) veya herhangi bir kripto kredi şirketi olmadığı belirtildi. 3AC, kripto para fiyatlarındaki düşüşlerden dolayı, iflasla karşı karşıya kalmıştı. Şirketin son dönemde 400 milyon dolarlık varlığının tasfiye olduğu öne sürülüyor. 3AC’nin bu durumu nedeniyle, şirkette varlığı bulunan bazı kripto para şirketleri de zor günler geçiriyor.

Voyager Digital para çekme limitini düşürdü

3AC’deki bu durumdan etkilenen Voyager Digital, günlük para çekme limitini önemli ölçüde düşürdü. Toronto merkezli şirket, 24 saat içinde izin verilen para çekme miktarını 25 bin dolardan 10 bin dolara indirdi.

Nexo

Yine bir kripto kredi hizmet platformu Nexo, faaliyetlerini sürdürebilmek için bankacılık devi Citigroup ile birlikte çalışmaya başladı.