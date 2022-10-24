Akşam Postası / 24 Ekim 2022

AKP’li yetkili baklayı ağzından çıkardı: Referandum seçim günü yapılabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçimlere referandum havasında giderek, ekonomik krizle boğuşan seçmenleri, ‘inanç ve LGBTİ+ karşıtlığı’ üzerinden konsolide etmeye çalışacağına dair değerlendirmelerin arttığı bir dönemde AKP’li bir yetkiliden bu görüşleri teyit eden bir açıklama geldi.

Britanya’da başbakan Rishi Sunak olacak

Britanya’da Muhafazakar Parti’de Penny Mordaunt’un adaylıktan çekilmesiyle yeni başbakanın Rishi Sunak olacağı kesinleşti.

ABD basını, Türkiye’deki Rus oligarkların peşinde: Washington’da kaygılar artıyor

Rusya, Ukrayna’yı işgal etmesiyle kendisine yönelik uygulanan yaptırımlardan kaçmanın yolları arıyor. Bunlardan biri de yaptırımlara katılmayan Türkiye’yle işbirliğine devam etmek. Rus oligarklar da, yaptırımlardan dolayı başka ülkelerde barındıramadığı lüks yatlarını Türkiye’ye kaçırıyor.

İmamoğlu’ndan ‘Gezi tutsaklarına özgürlük’ çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla Gezi davasından hapse atılanlara özgürlük çağrısında bulundu.

‘İstek parça’ çalmayan müzisyenin kaburgasını kırdılar

Ankara’da müzisyen Onur Şener’in ‘istek şarkı’ çalmadığı bahanesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken Bursalı müzisyen Özkan Süslerer de kendisinden istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen 10 kişi tarafından dövüldü.

Kılıçdaroğlu, TOGG törenine katılmayacak: ‘Siyasi şova dönüştürecekler’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidar tarafından TOGG lansmanına davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna katılmayacağını açıkladı: “Bu davet şirket yönetimi tarafından gelseydi, seve seve katılır, seri üretim bandından inen ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ama Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel bir projeyi siyasi bir şova dönüştürme gayreti içinde.”

TGS’den Altun’a ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’yle ilgili yedi soru, 15 gün süre

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ‘sansür yasası’na paralel kurulan ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ hakkında yedi soru sordu; 15 gün içinde yanıt bekleniyor.

Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı bir yılda 4 bin 515 lira arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ekimde dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 223 liraya, yoksulluk sınırının da 24 bin 513 liraya yükseldiğini açıkladı. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira artış gösterdi.

Çektiği videodan gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun serbest

Türk Lirası’nı klozete attığı videosu gerekçe gösterilerek ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahçeli’yi havalimanında karşılayan İzmir valisine CHP’den tepki: Partizanlık devri kapanacak

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP Genel Devlet Bahçeli’yi havalimanında karşılayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i eleştirdi.

Paylan’ın ‘eşit yurttaşlık’ çıkışına AKP’li vekilin yanıtı: Bölücülük yapıyorsun

AKP’nin Meclis’te sunduğu 23 maddelik torba yasa teklifinde limanların 49 yıllına özelleştirilmesinin önünü açan madde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda metinden çıkarıldı.

Bank of America: Altınla korelasyon, Bitcoin’i güvenli liman olarak öne çıkardı

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America, bir ayı aşkın süredir altınla korelasyon gösteren Bitcoin’in yatırımcılar tarafından tekrar güvenli liman olarak görülmeye başlandığını belirtti.

Elektrikli otomobilde Çin’in yükselişi AB’yi harekete geçirdi

Avrupa’da tedarik sorunları nedeniyle elektrikli araç üretimi yavaşlarken, Çin üretimi ucuz elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi markaları korkuttu. Türkiye’den sonra AB’de de Çinli araçlara ek vergi gündeme geldi.