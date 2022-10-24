Türkiye’nin ilk basketbol müzesi açıldı

Türkiye’nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi, açıldı.

Fotoğraflar: İBB

Bugün açılan müzede 1913’ten bugüne basketbol maçlarında kullanılan tüm bayrak, atkı, forma, şapka, top gibi malzemeler ile kazanılan kupalar ve eski basketbol oyuncularının fotoğrafları yer alıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2017 yılında kazandığı Euroleague Kupası da bu müzede sergilenmeye başladı.

Müzenin açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkanlardan Vefa Küçük, iş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı ve gazeteci Uğur Dündar, eski ve yeni sporcular ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmamoğlu: Fenerbahçe cumhuriyetimizin asil kurumlarından bir tanesidir

Törende konuşan İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle bu haftanın ‘çok özel bir hafta olduğunu, sonrasında 100 için geri saymaya başlayacaklarını’ söyleyerek şöyle konuştu: “Devletimizin ve milletimizin teminatı olan cumhuriyetimizin teminatı olan, onu geçmişten geleceğe taşıyan kurumlar var. Hem 115 yaşında olan, basketbolda da 100. yılı aşmış olan Fenerbahçe Spor Kulübümüz de cumhuriyetimizin asil kurumlarından bir tanesidir, değer katmıştır.”

Fenerbahçe gibi şehrimizin önemli bir markasının; hem şehrimize, hem ülkemize, hem de dünyaya spor adına en güzel mesajları verdiğini ve vereceğini biliyoruz. Burada açılan müze de aslında bu güzel mesajlardan bir tanesidir. Geçmişine sahip çıkmak, geçmişiyle bütünleşerek geleceğine daha güçlü bakabilmek, asil olma kurallarının en önemlilerindendir. Basketbol adına da Türkiye’de ilk kez böyle bir müze açılması çok değerli. Davetiyeyi alır almaz heyecan duydum ve mutlak görmeliyim diyerek bugün aranızda oldum. Bu müzeyi düşünen ve hayata geçiren başta Fenerbahçe başkanı ve yönetim kuruluna, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

‘Tarihimizi gelecek nesillere aktarmak için hayata geçirdik’

Başkan Ali Koç da İmamoğlu ve diğer katılımcılara ‘kendilerini yalnız bırakmadığı için’ teşekkür etti. Fenerbahçe’nin 120 yıllık ‘derin ve önemli tarihi olduğunu’ söyleyen Koç, şunları dedi: “Başarılarla ve gururlarla dolu tarihimizi gelecek nesillere aktarmak, gelecek nesillerin de geçmişi daha iyi anlamalarını sağlamak için bu basketbol müzesini hayata geçirdik. 100 yıl boyunca camiamızda ve ülkemizde ikon olmuş çok büyük sporcular formamızı giydi. Çok değerli antrenörler emek verdiler, tarihimize iz bıraktılar. Onlar, kupalarla tarih yazarken duruşlarıyla da basketbol kültürümüzü oluşturdular.”

Törende konuşmaların ardından İmamoğlu ve Koç ile beraberindekiler, kurdele keserek Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ni açtı. İmamoğlu, Koç’la birlikte müzeyi gezerek sporcularla fotoğraf çektirdi.