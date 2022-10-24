Davutoğlu, Bahçeli’ye ‘Serok Erdoğan’ı hatırlattı: Hala ‘Aday belli, karar net’ mi? 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gittiği Kürt illerinde kendisine ‘Serok (önder/başkan) Ahmet’ dendiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef alınıyordu.

Davutoğlu, dün Diyarbakır’da ‘Serok Erdoğan’ sloganları atılınca Bahçeli’ye sordu: “Hala ‘Aday belli, karar net’ mi?”

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Davutoğlu, AKP’de başbakan adayı olduğu dönemde gittiği Kürt illerinde kendisine ‘Serok Ahmet’ deniyor, bu yönde sloganlar atılıyordu.

Davutoğlu’nun AKP’den istifa edip kendi partisini kurmasının ardından da bazı Kürtlerden bu şekilde sloganlar atılıyordu.

Bahçeli, ‘Serok Ahmet’ sloganını bulduğu her fırsatta Davutoğlu’na bir eleştiri olarak sunuyor.

Dün ‘İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye’ programına katılan Erdoğan’a AKP’li bir kadın Kürtçe “Hoş geldiniz” derken, ‘Serok Erdoğan’ diye hitap etti.

Bunun ardından Twitter’dan Bahçeli’ye seslenen Davutoğlu, şu mesajı paylaştı: “Sayın Bahçeli, Diyarbakır’da atılan ‘Serok Erdoğan’ sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim hala ‘Aday belli, karar net’ mi?