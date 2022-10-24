Britanya’da başbakan Rishi Sunak olacak

Britanya’da Muhafazakar Parti’de Penny Mordaunt’un adaylıktan çekilmesiyle yeni başbakanın Rishi Sunak olacağı kesinleşti.

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Britanya’da eski maliye bakanı Rishi Sunak, 20 Ekim’de başbakanlıktan istifa eden Liz Truss‘ın yerini almak için parti içerisinde başlayan liderlik yarışına katılacağını resmen duyurmuştu.

Eski başbakan Boris Johnson’ın da aday olacağı bekleniyordu fakat daha sonra çekildiğini duyurmuştu.

Kalan son aday Penny Mordaunt da çekilip Sunak’a desteğini sundu: “Şimdi bir sonraki başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak’a tam destek veriyorum.”

Son adayın da çekilmesiyle Britanya’nın yeni başbakanı Rishi Sunak olacak.

Truss, 20 Ekim’de istifasını açıklamıştı

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla ‘vergi indirimleri‘ vaadini öne çıkaran Truss’ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül’de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim’de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng’i maliye bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt’ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan ‘hatalar’ için özür dilemesine karşın Truss’un görevde ne kadar kalacağı konusunda kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

Britanya’da art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim’de istifa ettiğini duyurmuştu.