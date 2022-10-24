‘İstek parça’ çalmayan müzisyenin kaburgasını kırdılar

Ankara’da müzisyen Onur Şener’in ‘istek şarkı’ çalmadığı bahanesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken Bursalı müzisyen Özkan Süslerer de kendisinden istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen 10 kişi tarafından dövüldü.

Fotoğraf: Twitter

İHA’nın aktardığına göre Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında, 10 kişilik grup sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den ikinci kez ‘çiftetelli’ parçasını çalmasını istedi.

Müzisyen Süslerer ise biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine grup müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı. 10 kişi, tartışmanın ardından molaya çıkan Süslerer’i bahçede öldüresiye dövdü.

Kaburgası kırılan Süslerer hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

‘Kaburgamda kırık, omzumda çıkık oluştu’

Ölümden döndüğünü belirten üç çocuk babası Süslerer şöyle konuştu:

“Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oynayan müşterilerden biri geldi ve aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Ben de bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından küfürlü konuşmaya başladı. Yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Arka bahçeye çıkınca bir anda dövmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. Üç gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. İki telefonum da kırıldı.”