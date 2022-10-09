Erdoğan, Onur Şener cinayetinde ‘kamu kurumlarının hedef alınması’ndan yakındı

Müzisyen Onur Şener’in Ankara’da üç kamu personeli tarafından öldürülmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Adli vakalar üzerinden kamu kurumları ve görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz” dedi.

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Ankara Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında bürokrat olduğu öğrenilen üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediğini söyledi diye tartıştığı Şener’i öldürmüştü.

Saldırganlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi İlker Karakaş ve Ali Gündüz ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TAİ) elektrik mühendisi Semih Soyalp’in yanısıra arkadaşları J.E ve G.G., savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Saldırının faili İlker Karakaş, Ali Gündüz, ve Semih Soyalp tutuklanmış, iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şener’in katledilmesiyle devlet kurumlarının hedef alındığını savunan Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni’nde şöyle konuştu: “Adli vakalar üzerinden kamu kurumları ve görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz. Hunharca katledilen bir müzisyen kardeşimizin öldürülmesinin üzerinden hesaplar görmek ne ahlaki, ne de insanidir. Bu başta babasını kaybeden kız çocuğuna, hayat arkadaşını kaybetmiş sevgili eşine yapılan bir zulümdür. Maktulün sevdiklerini yaralayan fevriliklerden de uzak duracağız.”