Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Ankara’da bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener’in ölümüyle bağlantılı olduğu öne sürülen beş şüpheli adliyeye sevk edildi.

Onur Şenel

Ankara Çayyolu’ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener’i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçı Haluk Levent ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, katillerden ikisinin Çalışma Bakanlığı’nda bürokrat, diğerinin ise kamu savunma şirketi TAİ’de mühendis olduğunu açıkladı.

AA’nın aktardığına göre Ankara Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, Şener’in ölümüyle bağlantılı olduğu öne sürülen beş şüpheli polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.