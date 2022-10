Onur Şener cinayeti infial yarattı: Kendini herkesin sahibi sanan bir tür oluştu

Bu ülkenin adalet sistemi, ülkeyi dingonun ahırı zannedenleri her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Adını da, yüzünü de unuttuğumuz her olay başka bir katliam ile can yakmaya devam edecek.

Cezasızlığın hükmettiği kötülük bu.

Ateşin düştüğü yerdeki acıyı duyabiliyorum.#OnurŞener pic.twitter.com/6Opaf1XTG8