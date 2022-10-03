Onur Şener cinayeti infial yarattı: Kendini herkesin sahibi sanan bir tür oluştu

Ankara’da bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener’in ölümüne sanat ve siyaset dünyasından isimler tepki gösterdi.

Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında dün gece bürokrat oldukları öğrenilen üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener’i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şener’in ölümünün ardından sanat ve siyaset dünyasından isimlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ‘güvende değiliz’ paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

TİP Milletvekili Barış Atay: “Kendini her şeyin, herkesin sahibi sanan bir tür oluştu. Kadının, çocuğun, hayvanın, girdiği mekanın, arabasını koyduğu kaldırım kenarının… Fütursuz, anlayışsız, tahammülsüz, saygısız ve en kötüsü; tehlikeli bir tür… Bu tür karşısında o kadar kendi başımızayız ki!”

Kendini her şeyin, herkesin sahibi sanan bir tür oluştu. Kadının, çocuğun, hayvanın, girdiği mekanın, arabasını koyduğu kaldırım kenarının… Fütursuz, anlayışsız, tahammülsüz, saygısız ve en kötüsü; teklikeli bir tür… Bu tür karşısında o kadar kendi başımızayız ki! #OnurŞener pic.twitter.com/vCcz6N5ejP — Barış Atay (@barisatay) October 2, 2022

Hayko Cepkin: “Beş para etmezlerin, iki kelimeyi yan yana getiremeyenlerin, yalandan başka cümle kuramayanların dünyasında, maalesef bir emektarımızı daha kaybettik. Mesleği, müziği, sanatı manipüle ede ede basitleştirdiniz. Önüne gelen dilediğini söyleyip yapabileceğini sanıyor.”

Beş para etmezlerin, iki kelimeyi yan yana getiremeyenlerin, yalandan başka cümle kuramayanların dünyasında, malesef bir emektarımızı daha kaybettik. Mesleği, müziği, sanatı, manipüle ede ede basitleştirdiniz. Önüne gelen dilediğini söyleyip yapabileceğini sanıyor. #Onursener 🤬 pic.twitter.com/xzm2cGIs9F — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) October 3, 2022

‘Toplumun tüm ışıklarına acımasızca bir bir kurşun sıkıyorlar’

Gülben Ergen: “Giydiği kıyafetten, yazdığı şarkı sözlerinden, sahnedeki repertuarından, fikrinden, zikrinden toplumun tüm ışıklarına acımasızca, bir bir kurşun sıkıyorlar!!!”

Giydiği kıyafetten, yazdığı şarkı sözlerinden, sahnedeki repertuarından, fikrinden, zikrinden toplumun tüm ışıklarına acımasızca, bir bir kurşun sıkıyorlar!!! #onurşener — Gülben Ergen (@gulbenergen) October 2, 2022

Harun Tekin: “Engel tanımayan, yasa bilmeyen, cezasızlık örtüsüyle ilkelliklerinin örtülmesine alıştırılmış üç vahşi, istedikleri şarkıyı çalmamasını yani ‘onlara karşı gelinmesini’ kaldıramayarak müzisyen Onur Şener’i öldürdü.”

engel tanımayan, yasa bilmeyen, cezasızlık örtüsüyle ilkelliklerinin örtülmesine alıştırılmış üç vahşi, istedikleri şarkıyı

çalmamasını,

yani “onlara karşı gelinmesini” kaldıramayarak

müzisyen #Onursener ‘i öldürdü. pic.twitter.com/7CDQpwCdyU — Harun Tekin (@harun_tekin) October 3, 2022

‘Kimse güvende değil’

Gökben Hızlı Sayar: Kibir, küstahlık, kabalık, had bilmezlik, hukuk tanımazlık, şiddet, vahşet, insanlıktan çıkış. Kadına, çocuğa, doğaya, sanata, okumuşa düşman bir güruh yaratıldı. Kimse güvende değil. En ağır cezayı alsınlar.

Kibir, küstahlık, kabalık, had bilmezlik, hukuk tanımazlık, şiddet, vahşet, insanlıktan çıkış. Kadına, çocuğa, doğaya, sanata, okumuşa düşman bir güruh yaratıldı. Kimse güvende değil. En ağır cezayı alsınlar.

#OnurŞener — Gökben Hızlı Sayar🚀 (@hizlisayar) October 3, 2022

İstediği şarkıyı çalmadığı için

İstediğini giymediği için

İstediğini söylemediği için

İstediğine inanmadığı için

İstediği gibi yazmadığı için

İstediği gibi yaşamadığı için



ÖLDÜRÜLÜYOR insanlarımız.

KAHROLUYORUZ !



Susma sustukça senden de İsteyecekler.#OnurŞener pic.twitter.com/i4PkqLcgQ1 — Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) October 3, 2022

Katillerin devlet memuru olması, cinayetin sebebinin istek şarkı olması ülkeyi bu hale getiren iktidarın suçudur. bu cinayet politiktir. Kültürü çeşitlilik değil hegemonya alanı olarak gören, rövanşist anlayışın ürünüdür. — Redd 🌈 (@reddseyirdefter) October 3, 2022

Onur Şener cinayeti her şeyi kendine hak gören, kendini herkesten üstün gören, intikamcı, iğrenç bir anlayışın ürünü. Korkunç, psikopatça işlenmiş bir cinayet. Allah katillerin belasını versin. #OnurŞener — Yekta Kopan (@yektakopan) October 3, 2022

İstediği raporu, reçeteyi vermedi diye hekimi, kopyaya göz yummadığı için akademisyeni öldürenler bugün istediği şarkıyı çalmadı diye bir müzisyeni öldürmüş. Çünkü bu rejim birilerinin canının istediği gibi zorbalık yapabildiği, suç işleyebildiği bir rejim oldu. #OnurŞener — Özge Yücel (@hititguenesi) October 2, 2022

Güvenlik soruşturmasından geçmiş memurlar. Muhtemelen güvenlik soruşturmasından geçemeyecek bir müzisyeni katlettiler. Güvenlik soruşturmalarının bize hizmet etmediği kesin. https://t.co/aH50BDehIV — Feyza Akınerdem (@feyza_ae) October 3, 2022

Bu ülkenin adalet sistemi, ülkeyi dingonun ahırı zannedenleri her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Adını da, yüzünü de unuttuğumuz her olay başka bir katliam ile can yakmaya devam edecek.

Cezasızlığın hükmettiği kötülük bu.

Ateşin düştüğü yerdeki acıyı duyabiliyorum.#OnurŞener pic.twitter.com/6Opaf1XTG8 — Mısra ÖZ (@misra_oz) October 3, 2022

Canı Bebeğiyle sarılmış bir Baba

Bir kaç kendini bilmez sıfatsızın egosuna verdi canını, geleceğini kızının

Ne yapsan faydasız, getirir mi bebeğine Babasını?

Bu necaset ile yoğurulmuş mikroplar akla gelebilecek en sert sözlerle …#Onursener pic.twitter.com/RjVqol5WaH — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 3, 2022

İstek şarkısını bilmediği için kahpece katledilen Onur kardeşime rahmet diliyorum. Şu fotoğrafa bakıp bu ülkede müzisyenlerin ne kadar kıymetsiz görüldüğünü anlayın! Katil zanlılarının üçünün de bürokrat olduğu söyleniyor! Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin inşallah! #onurşener pic.twitter.com/QwZaCUt4Oc — Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 3, 2022

Bir müzisyenin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu vicdansızlara karşı örgütlü olmak zorundayız. Tüm sanat çevreleri bir hassasiyet göstermeli. Mesam müyorbir ve müyap başta olmak üzere hem kurumsal hem de kişisel mücadele vermeliyiz. #Onursener pic.twitter.com/AZXfjFrsVJ — Erdal Erzincan (@erdalerzincan) October 3, 2022

Siz nasıl insansınız!! İstek şarkıyı bilmiyor diye bir müzisyeni öldürüyorsunuz. Nasıl bir canilik. Yavruları babasız kaldı. Allah sizi kahretsin.En ağır cezayı almaları en büyük isteğim. Sanatın ve sanatçının bu kadar değersizleştiğini görmek çok üzücü. #OnurŞener pic.twitter.com/z2Vnd06hJh — Funda Arar (@fundaarar) October 3, 2022

Müzisyen #OnurŞener, Ankara’da program yaptığı mekanda kendisinden istenen şarkıyı bilmediği için öldürüldü!



Ne acıdır ki, bugün Türkiye’de hiç kimsenin can güvenliği yok!



Şu geldiğimiz nokta inanılır gibi değil.

Çok üzgünüm… pic.twitter.com/G7tL5TurPo — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 3, 2022