Onur Şener cinayeti infial yarattı: Kendini herkesin sahibi sanan bir tür oluştu

Ankara’da bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener’in ölümüne sanat ve siyaset dünyasından isimler tepki gösterdi.
Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında dün gece bürokrat oldukları öğrenilen üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener’i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şener’in ölümünün ardından sanat ve siyaset dünyasından isimlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ‘güvende değiliz’ paylaşımlarıyla tepki gösterdi.
TİP Milletvekili Barış Atay: “Kendini her şeyin, herkesin sahibi sanan bir tür oluştu. Kadının, çocuğun, hayvanın, girdiği mekanın, arabasını koyduğu kaldırım kenarının… Fütursuz, anlayışsız, tahammülsüz, saygısız ve en kötüsü; tehlikeli bir tür… Bu tür karşısında o kadar kendi başımızayız ki!”
Hayko Cepkin: “Beş para etmezlerin, iki kelimeyi yan yana getiremeyenlerin, yalandan başka cümle kuramayanların dünyasında, maalesef bir emektarımızı daha kaybettik. Mesleği, müziği, sanatı manipüle ede ede basitleştirdiniz. Önüne gelen dilediğini söyleyip yapabileceğini sanıyor.”
‘Toplumun tüm ışıklarına acımasızca bir bir kurşun sıkıyorlar’
Gülben Ergen: “Giydiği kıyafetten, yazdığı şarkı sözlerinden, sahnedeki repertuarından, fikrinden, zikrinden toplumun tüm ışıklarına acımasızca, bir bir kurşun sıkıyorlar!!!”
Harun Tekin: “Engel tanımayan, yasa bilmeyen, cezasızlık örtüsüyle ilkelliklerinin örtülmesine alıştırılmış üç vahşi, istedikleri şarkıyı çalmamasını yani ‘onlara karşı gelinmesini’ kaldıramayarak müzisyen Onur Şener’i öldürdü.”
‘Kimse güvende değil’
Gökben Hızlı Sayar: Kibir, küstahlık, kabalık, had bilmezlik, hukuk tanımazlık, şiddet, vahşet, insanlıktan çıkış. Kadına, çocuğa, doğaya, sanata, okumuşa düşman bir güruh yaratıldı. Kimse güvende değil. En ağır cezayı alsınlar.