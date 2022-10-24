Kılıçdaroğlu, TOGG törenine katılmayacak: ‘Siyasi şova dönüştürecekler’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidar tarafından TOGG lansmanına davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna katılmayacağını açıkladı: “Bu davet şirket yönetimi tarafından gelseydi, seve seve katılır, seri üretim bandından inen ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ama Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel bir projeyi siyasi bir şova dönüştürme gayreti içinde.”

Fotoğraf: Diken/CHP-AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine yaklaşık üç sene önce bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu. Erdoğan’ın “Babayiğitler” diye seslendiği konsorsiyumun üyeleri Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell, son aşamaya yaklaştı ve 29 Ekim’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni düzenlenecek.

Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in törene davet edildiğini yazmıştı.

Bugün konu hakkında CHP’li Faik Öztrak’a Kılıçdaroğlu’nun davete katılıp katılmayacağı soruldu.

Öztrak, özel bir girişim olan TOGG’un, iktidar eliyle ‘siyasi şov’ haline getirildiğini, bu davet şirket tarafından gelmediği için Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağını ama daha sonra yerinde ziyaret edeceğini açıkladı.

Öztrak’ın açıklamasının devamı şöyle:

*Davetin Saray’dan gelmesi, bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumsal birimi gibi davranması bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımıyla da en büyük zararı özel girişim projesi olan TOGG’a vermektedir.

*Bu sebeplerle sayın genel başkanımızın katılmayacağını ama en kısa sürede TOGG’u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG’a başarılı bir lansman dileriz.