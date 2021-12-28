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Yaramazlara biraz batar!

Yerli otomobilin bagajında ne var?

Yerli elektrikli otomobil TOGG’un tanıtıldığı canlı yayında muhabir bagajı açınca görevli tarafından azarlandı: “Bagajı açmıyoruz dedik!”

Görüntü: Facebook

TGRT’de dün haber bülteni sırasında Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) otomobillerinin üretiminin yapılacağı Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikaya canlı bağlanıldı.


İHA mubabiri Uğur Uslubaş otomobille ilgili bilgiler verirken kameraman da görüntü alıyordu. Bu sırada muhabir bagajı göstermek istedi. “Tamamen çok şık C segmentin en güzel özellikleri…” diye otomobili övüp bagajı açtığı sırada bir görevli gelip “Bagajı açmıyoruz” diye bağırdı. Hışımla bagajı kapatan görevli “Açmıyoruz diyoruz ya” diyerek muhabiri azarladı.

Muhabir “Canlı yayındayız” diyerek durumu toparlamaya çalışsa da görevli ısrarını sürdürdü: “Olabilir ama açmayın diyorum!”

Bunun üzerine muhabir kameramanı arabanın ön tarafına doğru yönlendirerek tanıtıma devam etti.

Sosyal medya kullanıcıları bagajın açılmasının neden istenmediğini sorgularken, bazı kullanıcılar bagaj kapanırken çıkan sese dikkat çekti.

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