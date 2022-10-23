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Yaramazlara biraz batar!

29 Ekim’deki yerli otomobil törenine Kılıçdaroğlu ve Akşener de davet edilmiş

Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, yerli otomobil grubu TOGG’un üretim tesisinin 29 Ekim’deki açılış törenine davet edildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine yaklaşık üç sene önce bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu. Erdoğan’ın “Babayiğitler” diye seslendiği konsorsiyumun üyeleri Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell, son aşamaya yaklaştı ve Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni düzenlenecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin önümüzdeki yıl martta yollarda olacağını söylemişti. Farklı modelleri olan TOGG’un ilk olarak C segmenti SUV modelinin piyasaya sürüleceği belirtilmişti.

Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da ekleniyor.

Uzmanlar, bataryalarının ithal edilmesi nedeniyle dövize endeksli yerli otomobilin fiyatının en az 1 milyon TL olmasını bekliyor.

Demirören Medya’nın Ankara temsilcisi Fırat, bu açılışa Kılıçdaroğlu ve Akşener’in davet edildiğini öne sürdü.

Fırat, bugünkü yazısında şunları kaydetti: “Şimdi sıkı durun, kulislere yansıyan o duyum geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş. Sadece o değil Millet İttifakı’nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de davetiye gitmiş. TOGG sadece bir otomobil değil, girişimcilik, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu fikri mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait, doğuştan elektrikli bir otomobil. 29 Ekim’de seri üretime hazır hale gelen araçların banttan indirilmesi ise tarihi olacak. Törene son dönem teknolojiye ilgisi dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener katılacaklar mı, göreceğiz.”

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