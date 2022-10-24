Erdoğan’ın ‘en az üç çoçuk’ talebi, konut destek paketinde şart koşuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Ama destek alabilmek için ’18 yaş altında en az üç çocuğa sahip olma’ olma şartı var.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her fırsatta ‘üç çocuk’ talebini yineliyor. Erdoğan en son geçtiğimiz hafta AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini takarken, eşinin kariyer yerine çocuk yapması gerektiğini söylemişti. Erdoğan “PKK’lılar beş, 10, 15 çocuk yapıyor” diyerek Çelebi’yi teşvik etmek istemişti.

Şimdiyse ‘üç çocuk’ talebi sosyal destek paketinde şart olarak yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.

Ama başvuru şartları arasında ”Destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az üç çocuğu olan kadınlar yararlanacak” maddesi yer aldı.

Diğer şartlarsa şu şekilde: