Bank of America: Altınla korelasyon, Bitcoin’i güvenli liman olarak öne çıkardı

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America, bir ayı aşkın süredir altınla korelasyon gösteren Bitcoin’in yatırımcılar tarafından tekrar güvenli liman olarak görülmeye başlandığını belirtti.

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Bitcoin, bu yıl en yüksek seviyesini 28 Mart’ta 48 bin 234 dolarla görmüştü. O günden bugüne yüzde 58,9 değer kaybetti. Bitcoin, en yüksek değerini Eylül 2021’de yaklaşık 69 bin dolarla görmüştü. Bitcoin, Eylül 2021’ye göre de yüzde 71 değer kaybetti.

Dünya çapında faizlerdeki artışlardan dolayı yatırımcıların riskli varlıklara karşı çekingen davranması nedeniyle Bitcoin şu an 19 bin dolar seviyesinde.

Bitcoin, uzun süre teknoloji hisseleriyle pozitif bir korelasyon içerisindeydi. Stratejistler, en büyük piyasa değerine sahip kripto paranın reel faiz oranları ve ABD dolarıyla negatif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu belirtiyor.

Buna ağustostan bu yana altın hareketleriyle olan benzeşme de eklendi. Bitcoin’in altınla 16 Ağustos’tan sıfıra yakın olan korelasyon seviyesi 40 günlük benzeşmeyle 0,50’ye yükseldi. Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle korelasyonu altından daha yüksek olsa da yatay seyrini koruyor. Bu sebeple altınla korelasyondaki değişim analistler tarafından daha dikkatle izleniyor.

Bank of America’ya göre, Bitcoin’in diğer emtialarla bağlantılı hareketleri, yatırımcıların kripto parayı aylardır riskli varlık olarak görüp satış pozisyonuna geçmesini değiştirebilir. Analistler, yatırımcıların Bitcoin’i tekrar ‘güvenli liman’ olarak görmeye başladığına işaret ediyor.

ABD merkezli mobil yazılım şirketi MicroStrategy yöneticisi Michael Saylor, Bitcoin’in 2026’da 68 bin 990 dolarlık rekor seviyesine geri dönebileceği söylemişti. Saylor, Bitcoin’in altının piyasa değeriyle eşitlenmesi durumundaysa 500 bin doları geçeceği belirtti.