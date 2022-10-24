Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı

‘Mika Can Raun’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, Türk lirasını klozete attığı videosu gerekçe gösterilerek ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı.
ANKA’nın haberine göre video paylaşım sitesi TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarla fenomen olan Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk lirasını klozete atarak sifonu çekti.
Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra büyük tepki toplayan fenomen dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’la suçlanan Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.