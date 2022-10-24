İmamoğlu’ndan ‘Gezi tutsaklarına özgürlük’ çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla Gezi davasından hapse atılanlara özgürlük çağrısında bulundu.

Fotoğraf: İBB

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

İmamoğlu, yayınladığı videoyla Gezi tutuklarının serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi: “Gezi tutsaklarına özgürlük. Aslında, bunu şu anda Türkiye’mizde, 2022’de söylemek çok üzücü, utanç verici. Tayfun Kahraman kardeşim ve onunla birlikte şu anda ne yazık ki tutsak halde hapiste olan tüm arkadaşlarımı bir an önce özgürlüklerine kavuşması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ülkemizde adaletimizin en üst seviyede sağlandığı günlerde bu tür hukuksuzluklar, adaletsizlikler ortadan kalkacak. Umutla 2023’teki değişime bakıyorum. Ama umarım, ülkemizdeki yargıçlar, savcılar önlerine geldiğinde bunun ne kadar adaletsiz bir dosya olduğunu, ne kadar adaletsiz bir yargılama olduğunu göreceklerdir. Tüm arkadaşlarıma ve sevgili Tayfun kardeşime bir an önce özgürlük diyorum.”

Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak.



Çalışma arkadaşım @tayfun_kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz.



#GeziyeBinSelam pic.twitter.com/F7FO89pFdk — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2022

Tayfun Kahraman tutuklandığında, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme daire başkanıydı.