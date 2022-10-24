Paylan’ın ‘eşit yurttaşlık’ çıkışına AKP’li vekilin yanıtı: Bölücülük yapıyorsun

AKP’nin Meclis’te sunduğu 23 maddelik torba yasa teklifinde limanların 49 yıllına özelleştirilmesinin önünü açan madde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda metinden çıkarıldı.

Komisyonda ‘eşit yurttaşlık‘ kavramı üzerinden AKP ve HDP milletvekilleri arasında ‘bölücülük’ tartışması çıktı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün, AKP’nin Meclis’e sunduğu Vergi Usul Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. ANKA’nın haberine göre toplam 23 maddeden oluşan torba teklif görüşülürken ‘Aleviliğin din olup olmadığı‘ tartışması çıktı.

HDP, AKP’nin teklifinde ‘eşit yurttaşlık olmadığı‘ yönünde eleştiri yaptı. AKP’liler, “Bölücülük yapıyorsunuz” diye suçladı, “Aleviliği ayrı bir din olarak görme niyetindesiniz, Alevilik ayrı din değil” dendi.

HDP, “Cem ibadetimiz, cemevleri ibadethanemizdir” dövizi taşıdı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Eşit yurttaşlık meselesi neden plan bütçe komisyonunda görüşülmemeli. Eşit yurttaş değiliz birileri daha eşit” diye konuştu.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Bölücülük yapıyor” diye seslendi. Paylan, “Bölücü, ayrımcı sizsiniz” diye yanıt verdi. HDP’lilerden Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’a “Biz bölücü değiliz. Eşit yurttaşlık istiyoruz” itirazı geldi.

Yılmaz, “Uzun zamandır beklentisi olan tarihi bir tartışma yapılacak. Bir kesimin bir partinin değil tüm toplumun meseleleri. Bunu bir parti meselesine dönüştürmeye çalışırsanız haksızlık olur” dedi.

Paylan’sa “Az önceki tutumunuz tarafsız olmadığınızı gösterdi. Benden özür dileyeceksiniz bu ülkede eşit yurttaşlık yok dedi. Bir kilise ile cami, cemevi eşit mi” diye sordu.

AKP’li Uğur’sa “Alevilik ayrı bir din değildir” dedi. Paylan da Uğur’a “Ona Aleviler karar verir. Sen niyet okuyorsun” diye yanıt verdi.

Limanların 49 yıl özelleştirilmesi geri çekildi

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kanuna ilişkin sunumunu yaptı. Güler sunumunda, teklifin dokuzuncu maddesini geri çektiklerini açıkladı.

Bu maddeyle Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da limanların işletme sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyordu. Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacaktı.