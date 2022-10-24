Selvi ve Erdoğan arasında ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı’ muhabbeti: Hayırlı olsun

Daha önce ‘görevini köşesinde yapması’ için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan canlı yayında talimat alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sivas’ta ‘neredeyse adaylığını ilan ettiğini’ savundu.

Bu konuda Erdoğan’a da soru sorduğunu söyleyen Selvi, şu yanıtı aldığını iddia etti: “Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz.”

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28 Eylül’de CNN Türk canlı yayınına katılan Erdoğan “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen Selvi’ye, “Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor…” talimatını vermişti.

Selvi, dün Diyarbakır’da Erdoğan’ın mitingindeki ‘izlenimleri’ bugün köşesinde yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun neredeyse adaylığını ilan ettiğini savunan Selvi, konu hakkında Erdoğan’a da soru sorduğunu söyledi.

Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle: “Sivas’ta nerdeyse cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu için Erdoğan’ın ilk değerlendirmesini aktarmak istiyorum. Erdoğan, ‘Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz’ dedi.”