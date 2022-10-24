CHP’li Erol: TSK’nın eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez” dedi.

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TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konu hakkında soru önergesi vereceğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasındaysa ‘dezenformasyon çabası’ olarak nitelendirilerek reddedilmişti.

TV100’de Pınar Işık Ardor’un sunduğu Pazar Siyaseti programına katılan CHP’li Erol, Tanrıkulu’nun açıklamasına tepki gösterdi.

CHP’li vekil, Tanrıkulu’nun açıklamasının partinin merkez yürütme kurulunda (MYK) gündeme geleceğini söyleyerek şunları dedi: “TSK’nın eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez ve o eleştirileri de sorumsuzca buluyorum. CHP’nin köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapmasını asla doğru bulmuyorum, o açıklamayı yapan arkadaşımız MYK’da gündeme gelecektir. Bu aptalca iddialara, karalamaya hele de seçime giderken sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer? Parti bu konuda çok kesin tavır almalı. Devletin kurumları üzerine asla bir milletvekili yetkisini, sorumluluklarını, seviyesini aşarak ne bir açıklama yapmalı ne bir soru önergesi vermeli.”