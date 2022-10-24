Bahçeli’yi havalimanında karşılayan İzmir valisine CHP’den tepki: Partizanlık devri kapanacak

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP Genel Devlet Bahçeli’yi havalimanında karşılayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i eleştirdi.

Köşger’in diğer parti liderlerini karşılamadığını belirten Yücel, “Güce eğilmek, güce teslim olmak, devletin itibarını zedelemek işte böyle bir şey. Kendini devlet zanneden, ama partizanlık yapanların da devri kapanacak” dedi.

Fotoğraf: ANKA

MHP lideri Bahçeli’yi, İzmir’de Köşger’in yanı sıra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve partililer karşılamıştı. Bahçeli’nin karşılandığı anın görüntülerini Şahin sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, Köşger’in diğer parti liderlerini havalimanında karşılamadığına dikkat çekti.

Yücel’in açıklaması şöyle: “İzmir valisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi karşılamış. Diğer siyasi parti liderlerini de karşılıyor mu? Elbette hayır. Güce eğilmek, güce teslim olmak, devletin itibarını zedelemek işte böyle bir şey. Kendini devlet zanneden, ama partizanlık yapanların da devri kapanacak. Millet iktidarında hiç kimse iktidarımızın valisi veya memuru olmayacak. Herkes, milletin emrinde, devletin usul ve erkanına uygun hareket edecek. Bu ayrımcılık ve liyakatsizlik bitecek.”