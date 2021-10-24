Akşam Postası / 24 Ekim 2021

New York Times yazdı: 10 büyükelçinin ‘Kavala çağrısı’nın arkasında Biden var

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New Yok Times, ‘Kavala çağrısı’nın arkasındaki itici güç olarak ABD Başkanı Joe Biden’ı işaret etti.

AKP genel başkan yardımcısı: Enflasyon ve kur yüksek ama inanın kontrol altında

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ihracat nedeniyle Türkiye’ye döviz gelince kurun düşeceğini belirtirken, Türkiye’nin ekonomisinin kötü olup olmadığını sordu.

Akşener’den ‘seçim manifestosu’ gibi konuşma

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıldönümündeki konuşmasında, iktidar olmaları halinde hayata geçireceği vaatlerini anlattı.

Kılıçdaroğlu: Esnaf bakanlığı kurulmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi.

Picasso’nun Las Vegas’taki otelde sergilenen 11 eseri 110 milyon dolara satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun, ABD’nin Las Vegas kentindeki bir otelde sergilenen 11 eseri açık artırmada 110 milyon dolara (1 milyar 55 milyon lira) alıcı buldu.

Üç yılda 157 bin bedelli askerlik başvurusu: Yaş ortalaması 24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç yılda bedelli askerlikten 157 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Yargıtay, ‘vasıflı işçi’ye asgari ücreti ‘hayatın akışına aykırı’ buldu

Yargıtay, kıdemini de dikkate aldığı vasıflı işçiye asgari ücret verilmesini ‘hayatın olağan akışı’na aykırı buldu.

7 bin 650 noktada eş zamanlı uygulama: Aranan 813 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 53 bin 67 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı ‘Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması’nda çeşitli suçlardan aranan 813 kişinin yakalandığını açıkladı.

Marmara Denizi’nde iki yük gemisi çarpıştı

Marmara Denizi’nde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden birinde büyük hasar meydana geldi.

Dünyanın en yaşlı Diana maymunu öldü

Dünyanın en yaşlı Diana maymunu ‘Washington’, koruma altında yaşadığı Japonya’nın Sapporo kentinde 39 yaşında öldü.