Picasso’nun Las Vegas’taki otelde sergilenen 11 eseri 110 milyon dolara satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun, ABD’nin Las Vegas kentindeki bir otelde sergilenen 11 eseri açık artırmada 110 milyon dolara (1 milyar 55 milyon lira) alıcı buldu.

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Bellagio Otel’deki ‘Picasso’ adlı restoranda 20 yılı aşkın süredir sergilenen 11 eserin dokuzu resim ikisi ise 1973’te hayatını kaybeden usta ressamın seramik çalışmaları.

Otelin sahibi MGM Resorts, dün Sotheyby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmayla satılan eserlerden elde edilen gelirin şirketin sanat koleksiyonunun çeşitliliğini artırmaya yarayacağını açıkladı.

Woman in a Red-Orange Beret Fotoğraf: Sotheby’s

Picasso’nun 1938’de sevgilisi ve esin kaynağı Marie-Thérèse Walter’i resmettiği ‘Woman in a Red-Orange Beret’ adlı tablo 40,5 milyon dolara (388,7 milyon lira) alıcı buldu. Tahmin edilenin iki katı fiyata satılan tablo, müzayedede en yüksek fiyata satılan eser oldu. ‘Homme et Enfant’ ise 24,4 milyon dolara satıldı.

Bellagio Otel’in eski sahibi, ABD’deki kumarhane sahibi Steve Wynn’in 20 yılı aşkın süre önce eser toplamaya başladığı koleskiyonu kimin satın aldığı açıklanmadı.

Picasso’nun, 2015’te 179,4 milyon dolara satılan ‘Women of Algiers’ en yüksek fiyata alıcı bulan eseri.