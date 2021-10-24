Kılıçdaroğlu: Esnaf bakanlığı kurulmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi.

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AA’nın haberine göre İzmir’de Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi’nin açılışında konuşan CHP lideri, esnafı orta direk ve devletin ana omurgası olarak gördüğünü belirtti.

Esnafın devlete yük olmadığını, vergi verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, esnafın tüm dünyada özel olarak korunduğunu söyledi.

Anayasa’da esnafın korunması ve teşvik edilmesine ilişkin düzenleme olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bu gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu takdiri size ait. Pek çok sorunla karşılaşıyorsunuz. Devlette doğru dürüst muhatabınız yok. Bir muhatabınız olması lazım. Bunun yolu da esnaf bakanlığıdır. Şikayet ediyorsunuz şikayet bakanlıklar arasında parçalanıyor, ana noktaya gitmiyor. Ana noktaya gitmesi için bir bakanlığın olması lazım. Bir siyasi sorumlu olması lazım. Siyasi sorumlu da, ‘Bizim bunları çözmemiz lazım’ diyecek. Bu yok. Bunu yapacağız. Gücümüzü sizden alarak yapacağız. Bunu yaptığımızda esnafın sorunu kalmayacak.”

‘Kredilerin faizlerini sileceğiz’

Marangozluğun değerli bir meslek olduğunu, kendisinin de küçükken marangozluk yapmayı hayal ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, esnafın pandemi sürecinde büyük sıkıntı çektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Esnaf gerçekten ezildi, mahvoldu. En büyük haksızlığı yaşadığımız dönem bu dönem oldu esnaf açısından. Zamanı gelince çözülecek. Bunların tamamını çözeceğiz, az kaldı. İster Halkbank, ister herhangi bir banka, ister esnaf kefalet kooperatiflerinden aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Sadece ana parayı makul taksitlerle alacağız. Esnafın ayağa kaldırılması lazım. Esnaf ayağa kalktığında Türkiye ayağa kalkacaktır. Esnafa değer vermemiz lazım. Esnafın gelir elde etmesi lazım. Onun çalışacağı alanın planlanması lazım. Gelişmiş ülkelerde aynı sokakta beş berber dükkanı açamazsınız. Onun planlanması lazım. Herkesin çalışacağı ortamı yaratmak planlamayla olur.”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da zincir marketlerin her şeyi satabildiğini, bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.