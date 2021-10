AKP genel başkan yardımcısı: Enflasyon ve kur yüksek ama inanın kontrol altında

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ihracat nedeniyle Türkiye’ye döviz gelince kurun düşeceğini belirtirken, Türkiye’nin ekonomisinin kötü olup olmadığını sordu.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası’nın 21 Ekim’deki beklenmedik faiz indiriminin ardından TL, dolar ve avro karşısında hızla değer kaybetmişti. Dolar/TL peş peşe rekorlar kırarken, bugün itibariyle 9,6 seviyesinde.

Partisinin Manisa il danışma meclisi toplantısında konuşan Demiröz, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) 60 yıldır alınmadığını belirterek, “Ekonomimiz çok mu kötü beyler” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya’dan, Letonya’dan, Estonya’dan da mı kötü” diyen Demiröz, Türkiye’nin 14 ülkenin toplamından daha büyük ekonomiye sahip olduğunu ancak AB’ye almayacaklarını söyledi.

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz… Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar. Almasınlar. Yunanistan’ı görüyorsunuz. Yalan yanlış bilançolarla Avrupa Birliği’ni dahi aldatmaya kalktı ama affettiler. IMF kanalıyla 150 milyar avro bağış yaptılar. Yunanistan bilmelidir ki, bu aralar çok horozlanıyor. Cürmü kadar yer yakar. Ne Yunanistan ne de Fransa Avrupa Birliği’ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin, bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz.”

Kur düşecekmiş

Demiröz şöyle devam etti: “Bugün Avrupa’da duyuyorsunuz, yakıtın olmadığı, raflarda neler olduğunu… Kış geliyor. Birileri bize, ‘Kara kış fonu kurun’ diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında. Biraz sabırlı olacağız. Yılbaşına doğru her şey sistemine oturacak. Aylık ihracatımız 20 milyar doları aştı. Bu dövizler yarın ülkemize gelecek. Türkiye’ye gelen dövizle cari açığımızı da kapatacağız. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek. Gıdada hiçbir eksiğimiz yok. Pahalılık olabilir. Allah aşkına, Türkiye’de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da iki otomobilimiz var. Her evde iki-üç telefon var. Türkiye’nin doğalgaz gitmeyen ilçesi kalmadı. Elektrik desen yine aynı, Yolları zaten saymıyorum.”