7 bin 650 noktada eş zamanlı uygulama: Aranan 813 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 53 bin 67 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı ‘Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması’nda çeşitli suçlardan aranan 813 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı birimler tarafından metruk binalar, park-bahçeler, bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile okul önü ve çevrelerinde yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile hava alanları güzergahlarında ve turizm sektöründe devre mülk ve devre tatil olarak hizmet sunan işletmelerde denetim yapıldı.

Kayıp 19 kişi bulundu

Ülke genelinde 7 bin 650 noktadaki uygulamada 205 dedektör köpek kullanıldı. 6 bin 207 metruk bina ve 6 bin 489 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 398 umuma açık yer, 167 bin 521 araç ve 196 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 813 kişi yakalandı, altısı çocuk olmak üzere 19 kayıp kişi bulundu. 5 bin 372 araca işlem yapıldı, 787 araç trafikten men edildi, 69 aranan araç tespit edildi. Ayrıca 283 umuma açık yere işlem yapılırken, 12 iş yeri kapatıldı.

Vale hizmeti sunan 802 işletmeye denetim

Vale hizmeti sunan 802 işletme ile 313 vale personeli denetlendi. Vale yönetmeliğine aykırı uygulama yapan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Karayolları trafik yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymadığı tespit edilen dokuz işletme ile bir vale personeline idari yaptırım uygulandı.