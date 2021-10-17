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Yaramazlara biraz batar!

81 ilde vale hizmeti ve taksi denetimi: 73 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 bin personelin katılımıyla yapılan ‘vale hizmetleriyle ticari taksi sürücülerine yönelik uygulama’da, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı, 73 taksi trafikten men edildi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün, ülke genelinde 6 bin 939 emniyet ve 16 bin 83 jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeğiyle 5 bin 32 noktada eş zamanlı denetim yapıldı.


Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde; 4 bin 34 işletme ve 1778 personel denetlendi. Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletme hakkında tutanak tutuldu, 53 işletme ve 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 taksi trafikten men edilirken, bir sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca 20 taksiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndan ve 722 taksiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndan olmak üzere toplam 742 taksiye cezai işlem uygulandı.

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