Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kendisini almayan taksinin üstüne çıktı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir vatandaş, kendisini almayan taksi şoförüne kızarak aracın kaputuna çıktı. Ancak şoför aldırış etmeden ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine çevrede bulunanlar kaputunun üzerindeki vatandaşı uzaklaştırdı.

Kuloğlu Mahallesi’nde bir kişi yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Ancak taksi şoförü yolcuyu almadı ve bunun üzerine tartışma başladı.


Taksicinin yoluna devam etmeye çalışınca bu sefer de vatandaş aracın önünü kesti ve kaputa çıktı. Çevredekilerin yardımıyla vatandaş kaputtan indirildi.

“Beni niye almıyorsun” diye şoföre soran vatandaş daha sonra aracı tekmeledi.

Ruhsatlar askıya alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolcu almayan taksi şoförlerinin ruhsatlarını askıya almıştı. Konu hakkında Diken’e konuşan İBB yetkileri denetimleri artırarak devam edeceklerini belirterek, vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de anlatmıştı. İBB, gelen şikayetleri anında değerlendirerek, doğruluğu tespit edilmesi halinde hemen harekete geçiyor ve ilgili taksinin ruhsatını askıya alıyor.

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