Finlandiya başbakanından Kavala açıklaması: Erdoğan’ın tepkisi üzücü

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala’yla ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için Dışişleri’ne talimat vermesine tepki gösterdi.

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Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti. Erdoğan dün de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen adam ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini’ açıklamıştı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre devlet televizyon kanalı YLE’ye açıklamalarda bulunan Sanna Marin, şunları söyledi: “Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert bir tepki. Bu çok üzüntü verici bir durum. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına saygı gösterilmesini ve uygulanmasını önemli buluyoruz. Bu yüzden bu insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.”

Marin, konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle temas içinde olduklarını ve kesin bir sonuca varmadan önce Ankara’dan daha fazla bilgi beklediklerini ifade etti.

Şu ana kadar bildiriye imza atan dört İskandinav ülkesine Türkiye’den büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi konusunda bir bilgi gelmediği bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod TV2 kanalına, “Konuyla ilgili arkadaşlarımızla ve meslektaşlarımıza yakın temas içindeyiz” demişti.

Norveç, Türkiye’ye ‘hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceklerini’ belirtmişti.