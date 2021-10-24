Dünyanın en yaşlı Diana maymunu öldü

Dünyanın en yaşlı Diana maymunu ‘Washington’, koruma altında yaşadığı Japonya’nın Sapporo kentinde 39 yaşında öldü.

Ağustos 1982’de ABD’nin Oklahoma eyaletinde doğan erkek primat, 1984’te Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinin Sapporo kentine götürülmüştü.

O yıldan bu yana Sapporo Maruyama Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan maymun, nesli tükenmekte olan türünün korunması için 13 yavrunun doğmasına katkı bulunmuştu.

Washington’ın 22 Ekim’e kadar yemek yemeyi sürdürdüğü, 23 Ekim’de ise hayvanat bahçesinde öldüğü belirtildi.

Bir süredir gözleri iyi görmeyen ve güçten düşen Washington’un ölümünün ‘doğal ölüm’ olduğu açıklandı.

Batı Afrika’ya özgü, 50-60 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde ‘tehlike altında’ olarak sınıflandırılıyor.