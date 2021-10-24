Marmara Denizi’nde iki yük gemisi çarpıştı

Marmara Denizi’nde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden birinde büyük hasar meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Ukrayna’dan Çin’e seyir halindeki Panama bayraklı 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli gemi ve Bulgaristan’dan Mısır’a giden Barbados bayraklı 172 metre boyundaki buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli gemi saat 06:10’da sıralarında çarpıştı. Gemi kaptanları durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Aynı yöne seyir halindeki iki geminin, bölgedeki yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere beklemek için demir bölgesine giderken çarpıştıkları belirtildi.

Çarpışma nedeniyle delik açılan Benitamou gemisi su almaya başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Nazım Tur, Kurtarma-4, Kurtarma-15 römorkörleri ile KEGM-0 ve SEREN-2 botu bölgeye sevk edildi. Her iki geminin de Çanakkale’nin Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye bölgesine götürüleceği açıklandı.