Akşener’den ‘seçim manifestosu’ gibi konuşma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıldönümündeki konuşmasında, iktidar olmaları halinde hayata geçireceği vaatlerini anlattı.

Fotoğraflar: AA

Akşener, partisinin dördüncü kuruluş yıldönümünde İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde partililere seslendi.

İYİ Parti liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* İstanbul Sözleşmesi’ni ‘ama’sız ‘fakat’sız hayata geçireceğiz. Kadınlara şiddet uygulanmasını görmezden gelmeyeceğiz. İktidar şiddet gören kadınları görmezden geldi. Bu ülkeyi kadınlarla el ele verip yeniden ayağa kaldıracağız. Milletimiz yetkiyi verdiğinde kararları ortak akılla alacağız.

* ‘Partili cumhurbaşkanlığı’ kararından kurtulacağız. İyileştirilmiş parlamento sistemiyle yeniden kutlu bir hale getireceğiz. Yandaş kavramını kaldıracağız. Milletin sırtındaki keneleri kaldıracağız. Artık karar veren millet olacak. Özgür düşünceyi savunacağız.

* Torpil olmayacak. Önceden hazırlanan listeler olmayacak. Eğitim sistemini oyuncak olmaktan kurtaracağız. Çocuklarımız, güzel şartlarda büyüyecek, eğitim alacak, ve ülkelerine faydalı bireyler olacaklar.

* ‘Rüzgârgülü’ projemizle ilk, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerini ücretsiz vereceğiz. Böylece tüm çocuklarımız, eşit beslenecek, eşit şartlarda okuyacak ve sağlıkla gelişecek. ‘Rüzgârgülü’yle büyük bir istihdam ihtiyacı da ortaya çıkacak; çiftçiden üreticiye, nakliyeciden dağıtımcıya, herkes kazanacak.

Asgari ücretliye söz

* Ekonomide hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla borçlu esnafımızın çilesine son vereceğiz. Çiftçimiz, hakkı olan mazotu, gübreyi, ilacı alacak; yerli tohumla beraber bereketli Anadolu toprağını hakkıyla sürecek.

* Üretimi destekleyeceğiz. İnşaata dayalı ekonomi modelinden çıkıp, sanayisiyle hızla kalkınan Türkiye hedefimizi hayata geçireceğiz. İşçi kardeşlerimizin evlerine rahatça ekmek götürebilmeleri için fabrikalar kuracak, kurulması adına teşvikler sunacağız.

* Üreticiyi güçlendirecek; böylece asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı da bu zenginliğe ortak edeceğiz. Emek sahiplerine, hak ettikleri, insanca yaşayacakları şartları sağlayacağız. ARTAGAN projemizle kayıt dışı para trafiğine, israfa, ranta, çalma-çırpmaya, ÖTV zulmüne, son vereceğiz.

Kira ve faturayı çözeceğiz

* Doğalgaz, su ve elektrik faturalarını gören vatandaş korkuyor. Biz insanımızın fatura derdini en adil şekilde çözeceğiz. Allah’ın izniyle biz, kira fiyatlarını sorun olmaktan çıkaracağız. “Bunu nasıl çözeriz?” diye kurul oluşturduk, çalışıyoruz.

* Yabancılara konut satışını sınırlandıracağız. Medya özgür ve adil düzende, olması gerektiği gibi ‘toplum yararına’ çalışan kurumlar haline gelecek. TRT, vergisini ödeyen herkesin kanalı olacak, her kesime hizmet verecek.

* Sığınmacılar vatanlarına kavuşurken, biz de ekonomik ve sosyal anlamda rahatlamış bir Türkiye olacağız. Elbette cennet doğamızı, tarih mirasımızı ve sessiz dostlarımızı da unutmayacağız. Türkiyemizi hayvanlara eziyet, tarihi mirasımızı rezil, ormanlarımızı da talan eden bu anlayışsız zihniyetten kurtaracağız.

* Şart olsun ki; ormanları yakarak, yıkarak yapılan oteller için gereği neyse yapacağız. Milletin, devletin, yetimin hakkını, kimselere yedirmeyeceğiz.