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Yaramazlara biraz batar!

Üç yılda 157 bin bedelli askerlik başvurusu: Yaş ortalaması 24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç yılda bedelli askerlikten 157 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Fotoğraf: MSB

Resmi Gazete’de 26 Haziran 2019’da yayınlanan kanunla, bedelli askerlik kalıcı hale getirilmişti. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, belirlenen ücreti ödeyerek altı ay yerine bir ay askerlik yaparak terhis oluyor. Kanun öncesinde ise belirli dönemlerde bedelli askerlik başvurusu alınıyordu.


Cumhuriyet’in haberine göre Akar, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün bedelli askerlikle ilgili soru önergesini yanıtladı.

Buna göre son üç yılda 156 bin 926 kişi bedelli askerlik yaptı. Bu kişilerin yaş ortalaması 24 olurken, yüzde 53’ü lisans ya da lisans üstü eğitim seviyesinde.

İki milletvekili de bedelli askerlikten yararlandı.

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