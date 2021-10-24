Saadet lideri, Demirtaş ve Kavala’ya tahliye istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve iş adamı Osman Kavala’nın tahliye edilmesini istedi.

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Demirtaş bugün itibariyle 1816, Kavala ise 1454 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Her iki ismin de tutuklanmasının siyasi olduğu gerekçesiyle tahliye edilmeleri talebiyle muhalefet tarafından iktidara çağrı yapılıyor.

TV 100’de ‘Pazar Siyaset’ programında konuşan Karamollaoğlu, HDP’nin şu an meşru bir parti olduğunu anımsattı.

“Haklarında bir dava var. Eğer kapatma kararı alınırsa o başka. Ama kapatılana kadar meşrular” diyen Saadet lideri, HDP’yle ittifakın şu an için kolay olmadığını dile getirdi.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demirtaş aday ama cezaevinde. TRT gidiyor, kanun emrettiği için Demirtaş’ın konuşmalarını yayınlıyor. Bu kadar çelişki olmaz. Bu kadar çelişki içinde ülkeyi yönetemezsiniz. HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için tutuklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Kendisi yapınca, ‘Ben iyi niyetle okudum’, başkası okuyunca, ‘Onun canına okurum…’ Böyle şey olmaz. Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam.”

Saadet lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için tüm dünyayı arkasına alarak siyasete girdiğini belirtirken, iş adamı Osman Kavala’ya sözü getirdi: “Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına uyması gerekiyor. Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi.”

AİHM, 10 Mart 2019’da Kavala’nın ‘siyasi nedenlerle’ ve ‘insan hakları savunucularını susturmak’ amacıyla tutuklandığı sonucuna varmış, ‘derhal tahliye’ kararı almıştı.