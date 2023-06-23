Akşam Postası / 23 Haziran 2023

Kurlar durulmayınca Mehmet Şimşek yine konuştu
Merkez Bankası’nın faiz artışı piyasada yeterli bulunmayınca döviz kurlarında yukarı hareket başlamıştı. Kurlar durulmayınca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir açıklama daha geldi.
Dolar/TL 25’i aştı
Merkez Bankası’nın beklenenin altındaki faiz artışının ardından dolarda kurundaki yükseliş sürüyor. Dolar/TL gece saatlerinde 25,46’ya kadar yükseldi.
İktidar ülke ülke gezip döviz arayacakmış
ABD’li banka, dolar/TL’de uzun pozisyona geri döndü
Ekonomistlere göre Erkan ‘beklentiyi yönetemedi’
Deutsche Bank’a göre Merkez Bankası hayal kırıklığı yarattı
Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) beklentilerin altında kalan faiz artışı sonrasında yayımladığı analizinde yıl sonu enflasyonun yüzde 50’ye yakın bir seviyede geleceğini öngördü.
Morgan Stanley, iki ayda 5 puan faiz artışı daha bekliyor
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın politika faizini iki toplantıda toplam 500 baz puan daha artırarak ağustosta yüzde 20’ye çıkarmasını bekliyor.
Uzman uyardı: Yol hipnozuna yakalanmayın
Uzman klinik psikolog Begüm Demir, bayram tatilinde sürücüleri ‘yol hipnozu‘na karşı uyardı. Demir, yol hipnozuna yakalanmamak için iki-üç saatte bir, 15-20 dakikalık mola verilmesi gerektiğini söyledi.
Ekmek fiyatlarına her ilde zam gelecek
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına her ilde zam geleceğini ama bunun yüzde 35’i geçmeyeceğini söyledi.
Dört otomobil markasının dokuz modeline zam
Dört ticari araç markasının dokuz farklı modeline zam geldi.
Almanya yolcularına duyurulur: Sağcılar yükseliyor
Almanya’daki bir kamuoyu araştırmasına göre, sağ popülist parti AfD (Almanya İçin Alternatif), oy oranını yüzde 19’a çıkararak ülkedeki en büyük ikinci siyasi güç durumuna geldi. AfD’ye oy vereceğini söyleyenlerinse en büyük gerekçesi ‘göç.’