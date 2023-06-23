Akşam Postası / 23 Haziran 2023

Kurlar durulmayınca Mehmet Şimşek yine konuştu

Merkez Bankası’nın faiz artışı piyasada yeterli bulunmayınca döviz kurlarında yukarı hareket başlamıştı. Kurlar durulmayınca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir açıklama daha geldi.

Dolar/TL 25’i aştı

Merkez Bankası’nın beklenenin altındaki faiz artışının ardından dolarda kurundaki yükseliş sürüyor. Dolar/TL gece saatlerinde 25,46’ya kadar yükseldi.

Deutsche Bank’a göre Merkez Bankası hayal kırıklığı yarattı

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) beklentilerin altında kalan faiz artışı sonrasında yayımladığı analizinde yıl sonu enflasyonun yüzde 50’ye yakın bir seviyede geleceğini öngördü.

Morgan Stanley, iki ayda 5 puan faiz artışı daha bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın politika faizini iki toplantıda toplam 500 baz puan daha artırarak ağustosta yüzde 20’ye çıkarmasını bekliyor.

Uzman uyardı: Yol hipnozuna yakalanmayın

Uzman klinik psikolog Begüm Demir, bayram tatilinde sürücüleri ‘yol hipnozu‘na karşı uyardı. Demir, yol hipnozuna yakalanmamak için iki-üç saatte bir, 15-20 dakikalık mola verilmesi gerektiğini söyledi.

Ekmek fiyatlarına her ilde zam gelecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına her ilde zam geleceğini ama bunun yüzde 35’i geçmeyeceğini söyledi.

Dört otomobil markasının dokuz modeline zam

Dört ticari araç markasının dokuz farklı modeline zam geldi.

Almanya yolcularına duyurulur: Sağcılar yükseliyor

Almanya’daki bir kamuoyu araştırmasına göre, sağ popülist parti AfD (Almanya İçin Alternatif), oy oranını yüzde 19’a çıkararak ülkedeki en büyük ikinci siyasi güç durumuna geldi. AfD’ye oy vereceğini söyleyenlerinse en büyük gerekçesi ‘göç.’