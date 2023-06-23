İktidar ülke ülke gezip döviz arayacakmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidardakilerin çeşitli ülkelerle anlaşmalar yaparak Türkiye’ye döviz getirmeye çalışacağı öne sürüldü.

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Yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesiyle uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kur, serbest bırakıldı. Dünse Merkez Bankası, faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.

Ancak bu artış beklentinin altında kalınca dövize ‘ters’ tepki yaptı. Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL gece saatlerindeyse 25,46 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı. Avro kurundaysa 27,88 TL seviyesi görüldü.

Bu artışı kimi ekonomistler, ‘beklenti yönetimi yapılamaması’na yordu.

‘İktidar döviz arayacak’

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ‘ekonomi yönetimindeki üst düzey kaynakları’yla yaptığı görüşmeden notları bugünkü yazısında aktardı. Bu notlarda Erdoğan başta olmak üzere ekonomi kurmaylarının ve bakanların çeşitli ülkelerle anlaşmalar yaparak Türkiye’ye döviz girişi sağlamaya çalışacağı da yer aldı.

Fırat’ın yazısından öne çıkan bazı detaylar şöyle:

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çarşamba akşamı günübirlik bir Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti yaptı. Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık, Türkiye’nin uzun süredir unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek.

Erdoğan Körfez’i ziyaret edecek

*Erdoğan’ın da Körfez ülkeleri başta olmak üzere bazı ziyaretleri olacak ve bu kaynak akışının hızlanmasına doğrudan etki sağlayacak. ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu’dan da Türkiye’ye ilgi yeniden arttı.

*Rakamı ‘Ayakları yere basmıyor’ gibi düşünebilirsiniz ama 100 milyar dolara kadar bir kaynağın önümüzdeki altı ayda Türkiye’ye gelmesi hayal değil.

İngiliz yatırımları

*İngiliz kaynaklara göre artık iki ülke arasında ciddi bir yatırım potansiyeli var. Hedefleri şöyle özetleyebilirim: İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 23 milyar dolar idi. İngiltere bu rakamı artırmak istiyor.

*İngiltere’deki yatırımcılar Türkiye’de ciddi fırsatlar görüyor. Özellikle yeşil gündeme odaklı yatırımlara girmeye hazırlanıyorlar. Yani güneş enerjisi, yenilenebilir enerji gibi.

Turizm

*Diğer bir başlık ise turizm. Geçen sene İngiltere’den Türkiye’ye 3.8 milyon turist geldi. İngiltere’nin bu yılki beklentisi bu rakamın 4 milyonu aşacağı yönünde.