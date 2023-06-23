Deutsche Bank’a göre Merkez Bankası hayal kırıklığı yarattı

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) beklentilerin altında kalan faiz artışı sonrasında yayımladığı analizinde yıl sonu enflasyonun yüzde 50’ye yakın bir seviyede geleceğini öngördü.

Gelişmeyi ‘hayal kırıklığı’ olarak gören banka analistleri, kararın yatırımcıları ikna etmediğini belirtti.

Fotoğraf: Deutsche Bank

Hazine ve Maliye bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığınaysa Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kurlar serbest bırakılmıştı. Ekonomi politikalarının da ‘normalleşeceği’ düşünülüyordu. Dün de bu bağlamda Merkez Bankası politika faizini 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.

Ama bu artış beklentinin altında kalınca dövize ‘ters’ tepki yaptı. 23,5 seviyesindeki dolar/TL, faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Saat 16:00 itibariyle dolar/TL 25,12, avro/TL’yse 27,35 seviyesinde.

Kurların tepkisini gören Şimşek dün ve bugün açıklamalarla piyasayı sakinleştirmeye çalıştı ama pek işe yaramadı.

Deutsche Bank analisti: Hayal kırıklığı

Almanya merkezli Deutsche Bank raporunda, MB’nin politika faizini daha da artırması gerektiğini belirtti. Enflasyonun güçlü bir mali konsolidasyon önlemi olmaması durumunda yüzde 50’ye yaklaşacağını öngördü.

BloombergHT’nin aktardığına göre bankanın stratejisti Christian Wietoska’ın bugünkü raporunda, MB’nin karar metninde doğru tespitlerin yer aldığı ama faiz artışının ‘hayal kırıklığı yarattığı’ kaydedildi.

Bankanın analizinde şunlar belirtildi: “Faiz kararını takiben kur hareketinin gösterdiği üzere şahin açıklama yatırımcıları ikna etmeye yeterli olmadı. Birçok değişken düşünüldüğünde mevcut durumda tahmin edilmesi imkansız olsa da yıl sonuna kadar yüzde 25 (veya üstünde) faizde kalınması gerektiğine inanıyoruz. Nihai faiz tahminimiz yüzde 27’yle değişmedi.”