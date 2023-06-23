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Yaramazlara biraz batar!

Dört otomobil markasının dokuz modeline zam

Dört ticari araç markasının dokuz farklı modeline zam geldi.

Fotoğraf: AA

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Kurlar dün de Merkez Bankası’nın faiz kararının yetersiz bulunmasıyla fırladı.


Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zamları Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre,

*Volkswagen’in Amarok,  Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 2

*Nissan’ın Juke, Qashqai ve X-Trail modellerine yüzde 4,1

*Isuzu’nun D-Max modeline yüzde 11

*Fiat’ın yeni Doblo Cargo modeline yüzde 7,2 ve yeni Doblo Combi modeline yüzde 8,8 zam geldi.

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