Dolar/TL 25’i aştı

Merkez Bankası’nın beklenenin altındaki faiz artışının ardından dolarda kurundaki yükseliş sürüyor. Dolar/TL gece saatlerinde 25,46’ya kadar yükseldi.
Yeni ekonomi yönetimin başa gelmesiyle dolar/TL ve avro/TL yaklaşık yüzde 20’ye yakın yükselmişti. Kurlar bir süredir de sabit seyrediyordu.
Uzun süredir beklenen faiz artışıysa dün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Ama bu dövizde ‘ters’ etki yaptı.
Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL gece saatlerindeyse 25,46 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı.
Avro kurundaysa 27,88 seviyesine görüldü.