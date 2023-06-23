Dolar/TL 25’i aştı

Merkez Bankası, kredi kartında azami faiz oranını yüzde 1,36’dan 1,91’e çıkardı. Uzun süredir beklenen faiz artışı dün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Merkez Bankası’nın faiz artışından sonra ilk icraatıysa kredi kartına uygulanan faiz oranlarını yükseltmek oldu. Halen yüzde 1,36 olan ve Merkez Bankası tarafından daha önce temmuzda da geçerli olacağı belirtilen kredi kartı […]